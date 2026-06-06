文春に金を払いたくないという首相6月4日の高市早苗首相の国会答弁はいくつかの点で批判される余地があるものと言えそうだ。この日、衆議院・予算委員会で中道改革連合の伊佐進一衆院議員が取り上げたのは、「週刊文春」と文春オンラインが連続して追及している高市陣営が対立候補などの誹謗中傷工作をしたのではないか、という疑惑。今回の新味は、高市首相の秘書と工作を請け負った側の「音声」そのものがオンラインで公開さ