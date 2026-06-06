セ・パ交流戦の開幕直前、阿部慎之助・巨人監督が電撃辞任。混迷の巨人はどこへ向かうのか、次代を託される監督は誰なのか。球界が騒然とするなか、江本孟紀氏（78）、中畑清氏（72）、達川光男氏（70）による本誌・週刊ポスト名物対談企画「ENT座談会」を開催した。【前後編の前編】【写真】江本氏の次期監督本命「高橋由伸」。座談会で名前の挙がった松井秀喜なども監督代行は絶対にダメ最後に会場入りしたのは中畑氏。江本