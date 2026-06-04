W杯から適用される「交代時間の制限ルール」で、日本代表が最初の恩恵を受けたと英『BBC』によって事例が紹介された。5/31（日）に行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合で、日本代表は1-0の勝利。日本代表は87分に小川航基がゴールを決めたが、そのゴールの瞬間にアイスランド代表の選手はピッチに10人しかいなかった。ワールドカップに合わせて国際サッカー評議会（IFAB）が導入したいくつかの新ルールのうちの