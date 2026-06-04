ゲンクの日本語版公式Instagram（＠krcgenk.jp）は4日、MF保田堅心の退団を発表した。保田は2005年3月5日生まれの現在21歳。大分トリニータの育成組織出身で、高校2年生だった2021年8月、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会でトップチームデビューを飾った。翌2022シーズンは2種登録選手としてJリーグデビューも飾り、2023年にトップチームへ昇格。ルーキーイヤーから大分の主力として躍動を続け、2025年1月にはゲンクへ期限付