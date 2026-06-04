タレントの上沼恵美子が、5日放送のABCラジオ『おはようパーソナリティ古川昌希です』（毎週金曜前6：30）にスペシャルゲストとして出演する。【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子上沼は、同局で毎週月曜の正午から放送中の『上沼恵美子のこころ晴天』のパーソナリティーを務めている。金曜朝の顔・古川昌希アナウンサーとは、今回が「完全初対面」。一夜ならぬ“一朝限りの”特別な対談を届け