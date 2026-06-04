上沼恵美子、ABC古川昌希アナから“結婚について”人生相談
タレントの上沼恵美子が、5日放送のABCラジオ『おはようパーソナリティ古川昌希です』（毎週金曜 前6：30）にスペシャルゲストとして出演する。
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
上沼は、同局で毎週月曜の正午から放送中の『上沼恵美子のこころ晴天』のパーソナリティーを務めている。金曜朝の顔・古川昌希アナウンサーとは、今回が「完全初対面」。一夜ならぬ“一朝限りの”特別な対談を届ける。
番組では、古川アナが手土産として和菓子を贈ったことをきっかけに、上沼の著書『上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ』の話題へ。トークはそのまま「人生相談」へと発展し、現在の仕事の立ち位置からの悩み、さらには現在39歳・独身の古川アナが自身の結婚について上沼に相談する一幕も。著書さながらに物事の白黒をはっきりつける重要性を説く上沼が、古川アナにアドバイスを贈る。
10月に『上沼恵美子コンサート2026 EmiCon』コンサートを控えている上沼。コンサートへの想いについても語る。
ABCラジオでは、1日から7日までの1週間、豪華ゲストや特別なプレゼント企画が満載の「ABCラジオ スペシャルウィーク」を開催中。
【番組概要】
番組名：おはようパーソナリティ古川昌希です
放送日時：2026年6月5日（金）朝6時30分〜9時
出演者：古川昌希、去来川奈央
ゲスト：上沼恵美子
放送エリア：ABCラジオFM 93.3 MHz／AM 1008 kHz
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
上沼は、同局で毎週月曜の正午から放送中の『上沼恵美子のこころ晴天』のパーソナリティーを務めている。金曜朝の顔・古川昌希アナウンサーとは、今回が「完全初対面」。一夜ならぬ“一朝限りの”特別な対談を届ける。
番組では、古川アナが手土産として和菓子を贈ったことをきっかけに、上沼の著書『上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ』の話題へ。トークはそのまま「人生相談」へと発展し、現在の仕事の立ち位置からの悩み、さらには現在39歳・独身の古川アナが自身の結婚について上沼に相談する一幕も。著書さながらに物事の白黒をはっきりつける重要性を説く上沼が、古川アナにアドバイスを贈る。
ABCラジオでは、1日から7日までの1週間、豪華ゲストや特別なプレゼント企画が満載の「ABCラジオ スペシャルウィーク」を開催中。
【番組概要】
番組名：おはようパーソナリティ古川昌希です
放送日時：2026年6月5日（金）朝6時30分〜9時
出演者：古川昌希、去来川奈央
ゲスト：上沼恵美子
放送エリア：ABCラジオFM 93.3 MHz／AM 1008 kHz