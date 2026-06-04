この記事をまとめると ■アウディを象徴する直列5気筒エンジンが2026年で誕生50周年を迎えた ■節目を記念する世界750台限定の「RS3コンペティションリミテッド」が登場 ■RS3コンペティションリミテッドはアウディの直5エンジンの集大成となっている 純内燃機関のアウディ直５に残された時間はあとわずか クルマ好きなら忘れられないエンジンというものがあるだろう。フェラーリのV12やポルシェの水平対向6気筒、ホンダのVTECエ