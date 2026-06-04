映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開配給：東和ピクチャーズ・東宝）の「超絶アクション編」と銘打った特別映像と、キャラクターポスター5種が公開となった。この度公開となった特別映像は、スーパーガール／カーラ（ミリー・オールコック）が「スーパーマンと私は"ヒーロー"に対する考え方が全く違うの」と語る印象的な台詞から幕を開ける