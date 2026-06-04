ノーザンホースパークがX更新5月31日に行われた競馬の祭典、G1・日本ダービーは1番人気のロブチェン（牡3、杉山晴）が制し、皐月賞とのクラシック2冠を達成した。2日、北の大地からの祝福とともに公開されたロブチェンの曽祖母の近影に反響が広がった。北海道苫小牧市のノーザンホースパークは2日、Xを更新。「ロブチェン、日本ダービー優勝おめでとうございます。ノーザンホースパーク主催『ノーザンファームミックスセール