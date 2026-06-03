天皇陛下は四方を海で囲まれた「島嶼国」が抱える課題について話し合う「世界島嶼国海洋会議」に出席し、英語でお言葉を述べられました。【映像】英語でお言葉を述べられる天皇陛下天皇陛下「海を慈しみ、その健全な未来に向けて行動することこそ、私たち自身の未来を守ることに他なりません」天皇陛下は東京・千代田区で開かれた「世界島嶼国海洋会議」の開会式に出席されました。この会議は四方を海で囲まれた「島嶼国」が抱