台風6号は、6月としては珍しく、3日朝に和歌山県南部に上陸しました。その要因やこの先の天気について、気象予報士の木原実さんが解説します。◇台風6号の位置ですけれども、関東地方の東海上に中心がありまして、風速15メートル以上の強風域が、広いですね。北は東北北部、西は愛知県にまでかかっている状況で、もちろん関東地方もすっぽりと強風域にありますので、台風の中心に近いところほど強い風が吹いていますね。吹き