¡ÚACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE¡Û 9·î È¯Á÷Í½Äê 6·î3Æü10»þ Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï ²Á³Ê¡§ 15,730±ß¡Ê¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º BOX¡Ë 39,600±ß¡ÊACE of ACES BOX¡Ë ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/SteamÍÑ¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º BOX¡×¤ª