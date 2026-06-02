中国の上海に拠点を置くAI開発企業のMiniMaxがAIモデル「MiniMax M3」を発表しました。MiniMax M3はGPT-5.5やClaude Opus 4.7と競うベンチマークスコアを記録しており、発表から10日以内にオープンモデルとして配布することが明言されています。MiniMax M3 - Coding & Agentic Frontier, 1M Context, Multimodal | MiniMaxhttps://www.minimax.io/models/text/m3MiniMax M3: Frontier Coding, 1M Context, Native Multimodalit