県知事選挙で3選を果たした花角英世さんが2日、当選後、初めて県庁に登庁し「活力ある新潟をつくりたい」と抱負を語りました。およそ400人の職員に迎えられ笑顔で花束を受け取った花角さん。5月31日、投開票された知事選で55万4000票余りを獲得し当選を果たしました。2日は職員を前に3期目の決意を語りました。【花角英世氏】「地域経済の活性化にとりわけ力を入れていかなければいけない…しっかり活力のある新潟県づくりをみなさ