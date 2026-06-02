長谷川唯がFA杯決勝前に披露したプレーが話題なでしこジャパンMF長谷川唯がすっかりお馴染みの超絶技巧を“聖地”ウェンブリーで披露し、「やっぱりすごい」「代名詞になってる」と注目を集めている。長谷川が所属するマンチェスター・シティ女子は今季リーグ戦で10シーズンぶりの優勝を果たした。さらに現地時間5月31日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われたFAカップ決勝ではブライトンを4-0で下し、6シーズンぶり