全日本空輸（ANA）は、羽田空港国内線の「ANA LOUNGE（ANAラウンジ）」での早朝の軽食を、5月31日をもって終了した。午後4時半から7時までの提供に加え、3月19日から期間限定で、午前7時半から9時半までの間にも提供時間を拡大していた。夕方以降の提供は継続する。対象となるのは第2ターミナル62番ゲート近くの本館南のラウンジで、60番ゲート近くの本館北のラウンジは対象とならない。同ラウンジでの軽食の提供は、2025年3月19日