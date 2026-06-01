【第96話】 5月30日 公開 第96話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月30日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第96話「夢が覚めたあとに」を公開した。 第96話では、シスター・ローズとイツキが2人きりの時間を過ごす。その後、改めてローズはイツキに想いを伝える。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ