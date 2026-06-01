【第24話】 5月31日 公開 第24話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月31日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第24話「神を信じますか」をヤンマガWebで公開した。 今回はノカゼが宗教勧誘にきた親子と会話。彼らの神を罵り、父親の勧誘から退散しようとするノカゼだが、娘が口を開き……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセツ」のページ