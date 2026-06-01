2日（火）は、台風6号が接近する影響で、九州南部・奄美では雷を伴った非常に激しい雨の降る所があるでしょう。また、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄や九州北部、中国・四国、近畿でも激しい雷雨となる所がある見込みです。南西諸島や西日本では、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒してください。東日本は西から次第に雨が降り、東海では激しい雷雨となる所があり