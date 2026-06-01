「株式会社嵐」の代表取締役社長・四宮隆史氏がきょう1日、公式Xを更新し、感謝をつづった。【画像】株式会社嵐・四宮隆史社長から「すべての嵐ファンの皆様へ」長文メッセージ（全文）投稿で「テレビ、新聞、雑誌、ラジオ等のメディア関係の皆様、広告・PR関係の皆様にも心から御礼を申し上げます。皆様のご助力があってこその『嵐』だったと思います」と伝えた。また「株式会社嵐を設立してから、たくさんのオファーをいた