「サンタさん、弟の病気をなおしてください」――2025年のクリスマスシーズン。病気と戦う弟のために7歳の兄が書いた手紙が、Xで大きな反響を呼びました。あれから約半年。手紙の写真を投稿した母・あやぽんずさんから、編集部宛に嬉しい知らせが送られてきました。「無事退院して自宅で過ごせるようになりました」弟を思う兄の切実な願い。その後について話を聞きました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】