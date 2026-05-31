AI企業のLiquid AIが小型言語モデル「LFM2.5-8B-A1B」を2026年5月28日にオープンモデルとして公開しました。LFM2.5-8B-A1Bはスマートフォンでも実行可能で、日本語の質問にも高品質な応答を返せます。LFM2.5-8B-A1B: An Even Better On-Device Mixture of Experts | Liquid AIhttps://www.liquid.ai/blog/lfm2-5-8b-a1bLFM2.5-8B-A1Bは「LFM2-8B-A1B」をベースに開発された総パラメーター数83億、アクティブパラメーター数15億のMo