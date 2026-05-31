日本高野連は３０日、導入が議論されている７イニング制についての意見交換会を大阪市内で開いた。参加した大阪桐蔭の西谷浩一監督（５６）は改めて「断固反対」と主張。実際に紅白戦で５、６試合ほど７イニング制を試してみたが「あっという間に感じた」といい、「これに子どもたちが青春を懸けられるかなと思った」と語った。「みんなで話し合うことが野球界にとって一番大事。脳みそがちぎれるぐらいは考えられていない」と