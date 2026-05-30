ＣＦＴＣ建玉報告主要通貨円の売り越し増加 ＩＭＭ通貨先物５月２６日主要国通貨円の売り越し増加 円114667枚の売り越し 20762枚の売り越し増 ユーロ29426枚の買い越し 4087枚の買い越し減 ポンド61398枚の売り越し 2909枚の売り越し減 スイスフラン35140枚の売り越し 1797枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数850枚の買い越し 1329枚増加し買い越しに転じる レバレッジド・ファンズ５月２６日主要国通貨