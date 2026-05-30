ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨円の売り越し増加
ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨円の売り越し増加
ＩＭＭ通貨先物５月２６日主要国通貨 円の売り越し増加
円 114667枚の売り越し 20762枚の売り越し増
ユーロ 29426枚の買い越し 4087枚の買い越し減
ポンド 61398枚の売り越し 2909枚の売り越し減
スイスフラン 35140枚の売り越し 1797枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 850枚の買い越し 1329枚増加し買い越しに転じる
レバレッジド・ファンズ５月２６日主要国通貨 円の売り越し増加
円 86249枚の売り越し 4625枚の売り越し増
ユーロ 26311枚の売り越し 5421枚の売り越し増
ポンド 26377枚の買い越し 4331枚の買い越し減
スイスフラン 5651枚の売り越し 364枚の売り越し減
ＩＭＭ通貨先物５月２６日主要国通貨 円の売り越し増加
円 114667枚の売り越し 20762枚の売り越し増
ユーロ 29426枚の買い越し 4087枚の買い越し減
ポンド 61398枚の売り越し 2909枚の売り越し減
スイスフラン 35140枚の売り越し 1797枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 850枚の買い越し 1329枚増加し買い越しに転じる
レバレッジド・ファンズ５月２６日主要国通貨 円の売り越し増加
円 86249枚の売り越し 4625枚の売り越し増
ユーロ 26311枚の売り越し 5421枚の売り越し増
ポンド 26377枚の買い越し 4331枚の買い越し減
スイスフラン 5651枚の売り越し 364枚の売り越し減