ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨円の売り越し増加

ＩＭＭ通貨先物５月２６日主要国通貨　円の売り越し増加
円　114667枚の売り越し 20762枚の売り越し増
ユーロ　29426枚の買い越し 4087枚の買い越し減
ポンド　61398枚の売り越し 2909枚の売り越し減
スイスフラン　35140枚の売り越し 1797枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　850枚の買い越し 1329枚増加し買い越しに転じる

レバレッジド・ファンズ５月２６日主要国通貨　円の売り越し増加
円　86249枚の売り越し 4625枚の売り越し増
ユーロ　26311枚の売り越し 5421枚の売り越し増
ポンド　26377枚の買い越し 4331枚の買い越し減
スイスフラン　5651枚の売り越し 364枚の売り越し減