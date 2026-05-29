5月28日夜、新潟市秋葉区結にある住宅で、男性から「これから死のうと思って引き金を引くところ」「猟銃です」と警察に通報がありました。 通報を受け駆けつけた警察と消防が血を流し倒れている男性を発見。その場で死亡が確認されました。 遺体はこの家に住む70代男性とみられ、遺体の隣には猟銃があったということです。 近隣の2世帯7人には一時安全確保のための避難が呼びかけられました。