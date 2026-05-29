STU48・甲斐心愛さんが、28日発売のアイドルグラビア誌「B.L.T.」2026年7月号（東京ニュース通信社刊）の「STU48・甲斐心愛表紙版」の表紙に登場しました。【写真】真っ白陶器肌の甲斐心愛さん甲斐さんは2017年にSTU48の1期生としてデビュー、2024年にはマレーシア・クアラルンプールに拠点を置くKLP48へ移籍し、約2年の活動を経て、2025年3月にSTU48へ復帰しました。今回、STU48への復帰を記念して、彼女が愛してやまない故郷・瀬