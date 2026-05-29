STU48・甲斐心愛さんが、28日発売のアイドルグラビア誌「B.L.T.」2026年7月号（東京ニュース通信社刊）の「STU48・甲斐心愛表紙版」の表紙に登場しました。



【写真】真っ白陶器肌の甲斐心愛さん

甲斐さんは2017年にSTU48の1期生としてデビュー、2024年にはマレーシア・クアラルンプールに拠点を置くKLP48へ移籍し、約2年の活動を経て、2025年3月にSTU48へ復帰しました。



今回、STU48への復帰を記念して、彼女が愛してやまない故郷・瀬戸内海を貸切クルーザーで巡りました。デッキに出て心地良い海風に吹かれたり、無人島に上陸してビーチで遊んだりと、夏を先取りする撮影になりました。表紙に採用されたのは、クルーザー内にある寝室で撮影したカット。まるで、甲斐さんと二人きり、狭い空間の中で一緒にいるかのような気持ちになります。屋外の撮影では爽やかなカットが多かった一方、室内ではドキッとしてしまう表情をこちらに向けています。



B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版を購入すると、特典としてポストカード3種からランダムで1枚が付いてきます。



【甲斐 心愛さんプロフィル】

かい・ここあ 2003年11月28日生まれ 広島県出身 2017年3月にSTU48の1期生として活動開始。2024年6月からKLP48に移籍し、2026年2月まで活動。その後、2026年3月からSTU48に復帰し、活動再開。5月30日に東京・Kanadevia HallにてSTU48 9周年コンサートを開催予定。STU48 13thシングル『好きすぎて泣く』が発売中。公式X：@k_cocoa1128 公式Instagram：@k_cocoa1128 公式TikTok：@k_cocoa1128