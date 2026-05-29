NAR地方競馬全国協会は、地方競馬のダート競走体系をPRする新CM「芝か、ダートか。」篇と「ダートに熱を響かせろ。」篇の2本を公開した。5月30日からBS・CSで全国放映されるほか、公式YouTubeや特設サイトでも視聴できる。今回公開されたCMは、2024年から段階的に整備が進められている地方競馬の新ダート競走体系を広く発信することを目的としたもの。「芝か、ダートか。」篇では、芝とダートそれぞれの競馬を“道”として表現