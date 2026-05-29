2026年5月29日放送の『A-Studio+』にMEGUMIさんが登場。元事務所の社長との出会いや思い出、プロデューサーとしても活躍するMEGUMIさんの信念などについて語ります。そこで今回はMEGUMIさんが書籍を発売した際に美容への思いを聞いた、2023年04月25日の記事を再配信します。*****女優でタレントのＭＥＧＵＭＩさんが待望の美容本『キレイはこれでつくれます』（ダイヤモンド社）を発売した。インスタライブでの発売告知が話題にな