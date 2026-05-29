お笑いコンビのドンデコルテ(渡辺銀次、小橋共作)が23日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。番組放送後、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でアフタートークが配信された。ドンデコルテの小橋共作と渡辺銀次=17LIVE提供○渡辺銀次がラジオを聴けない理由小橋が「2時間やってみてどうだった?」と『オールナイトニッポン』を担当した感想を聞くと、渡辺は「一瞬だった」「いつ