アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に、トップスケーター陣とゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の声優陣が「八振りの刀剣男士」として出演することが決定した。さらに、ミラノ・コルティナ五輪銀メダリスト・坂本花織の出演も発表。作品のあらすじと、無良崇人、櫛田一樹、小平渓介らスケーター陣が扮する刀剣男士のキービジュアルも同時に解禁された。【写真】オリジナルキャラクター“氷の精霊”として登場する坂本花織『刀剣乱