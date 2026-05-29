新型パジェロ ティザー画像 7年の時を経て、ついにパジェロが帰ってくる！ 三菱の新型「パジェロ」が、日本市場で2019年に販売を終了して以来、実に7年ぶりに復活する。1982年に誕生した初代パジェロは、本格4WDの悪路走破性と乗用車ライクな快適性を融合した、当時としては革新的な“RV”としてデビュー。以来、4世代にわたって進化を重ね、世界170以上の国と地域で累計325万台超を販売した、三菱自動車を代表する