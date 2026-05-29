新型パジェロ ティザー画像

7年の時を経て、ついにパジェロが帰ってくる！

三菱の新型「パジェロ」が、日本市場で2019年に販売を終了して以来、実に7年ぶりに復活する。

1982年に誕生した初代パジェロは、本格4WDの悪路走破性と乗用車ライクな快適性を融合した、当時としては革新的な“RV”としてデビュー。以来、4世代にわたって進化を重ね、世界170以上の国と地域で累計325万台超を販売した、三菱自動車を代表するグローバルSUVへと成長した。

その名声を決定づけたのが、世界一過酷と称されるダカールラリーでの活躍だ。1983年から参戦を開始し、7連覇を含む通算12勝を達成。卓越した悪路走破性、高速域での操縦安定性、そして極限環境に耐える信頼性を証明し、パリダカ最強マシンとして世界中のファンを魅了した。

パジェロは国内においても1990年代のRVブームを象徴する存在だった。アウトドアレジャー文化の広がりとともに人気を博し、「パジェロミ」「パジェロジュニア」「パジェロイオ」といった派生モデルも展開。多くのユーザーにクロカンSUVの魅力を浸透させた立役者でもある。

そして今秋、世界初公開を予定する新型パジェロは、現行モデルの「トライトン」譲りの高剛性ラダーフレームをベースに、新開発のキャビンや前後サスペンションを組み合わせることで、本格クロスカントリー性能と上質な乗り味を高次元で両立。悪路での圧倒的な信頼感はもちろん、日常域での快適性や洗練された走行フィールにも磨きをかけたという。

公開されたティザー画像では、サイドに伸びた三菱の“M”の字を思わせるヘッドライトを確認できる。このデザインからは、2024年のフィリピンモーターショーで初披露された「MITSUBISHI DST CONCEPT（ミツビシDSTコンセプト）」や、ジャパンモビリティショー2025で公開された「ELEVANCE Concept（エレバンス コンセプト）」に通じる、先進的で力強い意匠が採用される可能性が高そうだ。

三菱の“冒険心”と“挑戦心”を象徴する存在として、新たな時代のフラッグシップSUVへ。復活するパジェロが、再びSUVシーンに大きなインパクトを与えることは間違いないだろう。

INFORMATION

新型パジェロ特設サイト

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/pajero/teaser/

三菱 ディーエスティー コンセプト｜MITSUBISHI DST CONCEPT

三菱エレバンス コンセプト｜Mitsubishi Elevance Concept