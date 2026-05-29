出演料ゼロしがらみゼロ！何か新しいことを始めたくて、5月23日（土）からＰｏｄｃａｓｔで自分の番組を配信することにした。タイトルは、『愛花と瞳』。お友達でチェリストの新倉瞳ちゃんと二人でお喋りをする番組なので、お互いの名前を入れた。制作費は私の自腹だ。番組のサムネイル撮影で使った衣装やスタジオ代金、カメラマンや録音時の人件費など、すべて私持ち。出演料は当然、０円だ。テレビを見ていると、芸能人たちは楽