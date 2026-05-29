お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の5月31日放送回は、55周年を迎えた番組史上初「2週連続で同じ新婚さん」を大特集します。【写真】0歳で出会っていた！運命の新婚さん今回から2週にわたって登場するのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻です。お二人が手繰り寄せた、