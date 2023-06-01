©ABCテレビ 5月31日（日）から２週連続で「新婚さんいらっしゃい！」に登場するのは、東京都江東区に暮らす28歳の夫婦。番組冒頭で紹介されるのは、2人並んだカワイイ赤ちゃんの写真。実はこの0歳児たちこそ、今回の新婚さん本人たち！27年後に結婚することになる赤ちゃん時代の2人の姿に、MC2人も驚愕！ しかし、2人は幼い頃からずっと一緒に育ったわけではない。1歳以降は会うこともなくなり、親同士も連絡を取り合わ