クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は今シーズン限りでの退団が決定済み。現在はさまざまな後任候補が挙げられているが、イギリスメディア『BBC』はアンドニ・イラオラ氏の最終決定を待っている段階だと報じている。クリスタル・パレスは2024年2月から始まったグラスナー監督体制でFAカップ、FAコミュニティ・シールド、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグの3つのタイトルを獲得。来季はUEFAヨーロッパリ