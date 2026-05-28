大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は27日（水）、アウトサイドヒッターのメルト・タンメアル（25）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 エストニア出身のタンメアルは国内でプレーした後、フランスやポーランドなどヨーロッパのリーグを渡り歩き、2025年にヴォレアスへ入団。在籍1季目の2025-26シー