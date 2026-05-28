大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は27日（水）、アウトサイドヒッターのメルト・タンメアル（25）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

エストニア出身のタンメアルは国内でプレーした後、フランスやポーランドなどヨーロッパのリーグを渡り歩き、2025年にヴォレアスへ入団。在籍1季目の2025-26シーズンからチームの主力として活躍し、SVリーグ男子のレギュラーシーズンではチーム2位の合計562得点を挙げるとともに、サーブ効果率ではリーグ2位の14.6%という高い数字を残した。

タンメアルはクラブを通してコメントしている。

「ヴォレアスのチームとサポーターの皆さんは、私が到着した当初からとても温かく迎えてくださり、本当に感謝しています。このような機会とサポートをいただき、本当にありがとうございます。私たちは共にさらに成長できると信じていますし、ヴォレアスで活動を続けられることをとても嬉しく思っています。また皆さんとお会いできるのが待ち遠しいです！GO GO VOREAS!」