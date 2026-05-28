5月26日、俳優の三田村邦彦が自身のXを更新し、読売巨人軍の阿部慎之助前監督が逮捕された話題に私見を述べた。阿部前監督に対して同情的な見解をつづったが、ある発言が物議を醸している。阿部前監督は交流戦開幕を控えた5月25日の夜、自宅で18歳の長女に暴力を振るったとして現行犯逮捕され、世間を大きく騒がせた。「長女と次女のケンカの仲裁に入ったところ、長女から言い返されたことに腹を立てて暴行を加えたとされてい