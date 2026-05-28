31日にアイスランド戦、そして6月から始まるFIFAワールドカップ2026に向けて合宿を行うサッカー日本代表。28日も一般公開され、多くの観客が見守る中、練習を行いました。居残りのシュート練習ではMF/FW上田綺世選手（フェイエノールト/オランダ）が凄みを見せます。今季オランダで25得点を挙げ、日本人選手初の同リーグ得点王のタイトルを獲得。スピードとコントロール申し分ない強烈なシュートでネットを揺らしました。4年前の前