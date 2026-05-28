31日にアイスランド戦、そして6月から始まるFIFAワールドカップ2026に向けて合宿を行うサッカー日本代表。28日も一般公開され、多くの観客が見守る中、練習を行いました。

居残りのシュート練習ではMF/FW上田綺世選手（フェイエノールト/オランダ）が凄みを見せます。今季オランダで25得点を挙げ、日本人選手初の同リーグ得点王のタイトルを獲得。スピードとコントロール申し分ない強烈なシュートでネットを揺らしました。

4年前の前回カタール大会は、グループステージ第2戦コスタリカ戦にスタメン出場もハーフタイムで交代。1試合にとどまりゴールも挙げられず。

「4年前はギリギリで代表に呼んでもらえて、その期待に応えられず。自分としては何も貢献できなかった。僕の主観の話になりますけど、ベスト16で惜しかった、（チームは）目標としていた場所まであと一歩でしたけど、僕自身はそんなことなかった。悔しがる権利もないような感覚」

あれから4年、今や日本代表の絶対的ストライカーまで上り詰めた上田選手。「見返そうと思ってやってきたわけではないけど、結果的に4年前と比べると立場も違うし、選手としてのクオリティも全く違うものになっているので、僕自身この4年間は充実したと思います」とコメント。2度目のワールドカップでの活躍が期待されます。