5月第4週の動員ランキングは、劇場映画としては6年半ぶりの『スター・ウォーズ』フランチャイズの作品、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』がオープニング3日間で動員43万5000人、興収7億4900万円をあげて初登場1位となった。監督はディズニープラスで2019年にスタートしたテレビシリーズ『マンダロリアン』でもショーランナー