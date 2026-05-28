『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)から抜粋してご紹介。今回のテーマは『生涯年収に大きな差が出る見た目の整え方』。○生涯年収に大きな差が出る見た目の整え方私は歯科医師として、セミナー講師として、コンサルタントとして、「自分はどう見られたいのか」「どのような印象を与えたいのか」を常に意識し、「見た目」からメッセージを伝える努力をしています。自分をメディア化し、自らの力でプロ