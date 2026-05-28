◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーソフトバンク（5月28日、東京ドーム）連敗を止めた巨人は先発マウンドに田中将大投手を送ります。田中投手はこれが今季初めての本拠地登板。これまでお披露目できていなかった、「ももいろクローバーZ」の新曲をもって登場する予定になっています。この日も巨人は坂本勇人選手と松本剛選手のベテランがスタメン。丸佳浩選手の場所には、佐々木俊輔選手が入っています。ソフトバンクは田中投手、坂本