◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人ーソフトバンク（5月28日、東京ドーム）

連敗を止めた巨人は先発マウンドに田中将大投手を送ります。田中投手はこれが今季初めての本拠地登板。これまでお披露目できていなかった、「ももいろクローバーZ」の新曲をもって登場する予定になっています。

この日も巨人は坂本勇人選手と松本剛選手のベテランがスタメン。丸佳浩選手の場所には、佐々木俊輔選手が入っています。ソフトバンクは田中投手、坂本選手と同じ88年生まれの柳田悠岐選手が5番レフトに入っています。先発のスチュワートJr.投手はここまで2勝3敗、防御率は6.86と少し高めです。巨人は160キロ近いまっすぐを投げるスチュワートJr.投手に対して、どんな戦略をとってくるのか、注目です。

解説は松田宣浩さん。「きのうジャイアンツが勝って、1勝1敗。きょうの勝ち負けで2勝1敗になる。1勝2敗と2勝1敗ではすごく変わってくるので、両チームともに大事な試合ですよね。最初のカードを勝ち越せるかで交流戦の今後も変わってくると思います」と語りました。

「きょうの先発、田中投手と柳田選手は同級生。きのうもね、同い年の坂本（勇人）選手が3番で出て、球場の雰囲気が変わった。両チームのベテラン選手も健在というのを伝えられたらなと思います」

プレーボー-ルは午後6時です。