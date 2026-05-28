アンカー・ジャパンは、ワイヤレス充電できるiOS/Android対応のカート型紛失防止トラッカー「Eufy SmartTrack Card E40」を、5月27日に発売した。価格は5,990円。 2022年10月の発売以来、国内累計100万台以上の販売数を記録した紛失防止トラッカー「Eufy SmartTrackシリーズ」のフラッグシップモデル。eufyブランドの紛失防止トラッカーとして初めて、iPhoneやiPad、Macなどの「探す(App