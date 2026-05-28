持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日より、大きな“アジフライ”がのった「アジフライのりタル弁当」と、おかずたっぷりの「アジフライ&しょうが焼き弁当」を全国で発売する。ほっともっと「アジフライのりタル弁当」「アジフライのりタル弁当」(550円〜)は、大きなアジフライがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」は、ボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかければ