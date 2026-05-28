歌舞伎俳優・市川團十郎が、仲睦まじい子どもたちの姿を公開した。

２８日に自身のインスタグラムを更新し「笑って、走って、遊び尽くすふたり」と題し、長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優・堀越麗禾と長男・市川新之助（勸玄くん）を撮影した写真をアップ。「子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切」とつづり、「＃家族時間」などのハッシュタグをつけた。

麗禾ちゃんと勸玄くんが、２人で楽しそうにポーズ。フォロワーは「のびのびして元気な２人の笑顔。癒されます」「なんて愛おしい光景なんでしょう。仲よく戯れる姿を見るだけで嬉しいです。團十郎さんの温かい眼差しが目に浮かびます〜」「本当に仲良しで良いご姉弟です。そして中学生になってもパパとお散歩する時間をお互いに大切になさっているのが素敵です。愛情いっぱいに育ってきた証拠ですね」とほっこり。

また「麗禾ちゃん、麻央さんに似て美脚で脚長い。お姉さんになりましたね」とミニスカ姿の麗禾ちゃんのスタイルにも注目が集まった。